Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali

Tutto pronto all’Allianz Stadium per la sfida tra la Juventus ed il Genoa, che apre la domenica di Serie A. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per riconquistare, almeno momentaneamente, il secondo posto. Rossoblù che, in caso di vittoria, si avvicinerebbero ulteriormente alla canonica soglia dei 40 punti, per garantirsi la salvezza. Questi gli undici iniziali scelti dai due tecnici Massimiliano Allegri ed Alberto Gilardino:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Vitinha; Retegui. All. Gilardino.

Foto: Twitter Juventus