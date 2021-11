Juventus formato Champions League: quattro vittorie nelle prime quattro partite. Non accadeva dal 2004

La vittoria della Juventus di ieri sullo Zenit ha permesso agli uomini di Massimiliano Allegri di mettere in tasca la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. La vittoria per 4-2, firmata soprattutto da una doppietta di Paulo Dybala, ha fatto rialzare i bianconeri dopo i k.o. in campionato contro Sassuolo e Hellas Verona. Col successo di ieri la Juventus ha eguagliato un proprio record della competizione: con la vittoria di ieri, i bianconeri hanno messo a segno 4 vittorie nelle prime 4 partite del girone di Champions, dopo esserci riuscita solo nel 1995-1996 e nel 2004-2005.

Una statistica di buon auspicio per gli uomini di Allegri, visto che proprio nel 1996 la Juventus ha vinto la sua ultima Champions League in finale a Roma contro l’Ajax. Nel 2004-2005, invece, dopo aver passato gli ottavi di finale contro il Real Madrid, i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool che poi vinse la competizione.

Foto: Twitter Juventus