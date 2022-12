Juventus, firmata la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli e altri undici

I Magistrati della Procura di Torino hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento sui conti della società bianconera. L’atto, oltre l’ormai ex presidente Agnelli e al suo vice Pavel Nedved, coinvolge altre undici persone: Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio, Maurizio Arrivabene, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Stefania Boschetti e Roberto Grossi. Oltre alla stessa Juventus FC, intesa come società. L’accusa ricalca il contenuto già emerso durante le indagini preliminari dello scorso 24 ottobre: plusvalenze artificiali per 155 milioni di euro, notizie false sulla manovra stipendi e le perdite di esercizio inferiori a quelle reali. Ma non solo, a queste si aggiungono: false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ostacolo alle autorità di vigilanza.

Foto: Twitter Juventus