Juventus-Fiorentina, le probabili scelte dei due allenatori

Chiuso il calciomercato è tempo di fare parlare il campo.

In tal senso ci si appresta a vivere la ventiduesima giornata del campionati di serie A in cui spicca il big match tra Juventus e Fiorentina. Una sfida storicamente particolare e sentita soprattutto dalle latitudini di Firenze.

Queste le ipotetiche scelte di Maurizio Sarri e Beppe Iachini per la partita di domani alle ore 12:30 allo Juventus Stadium.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone

Foto: Twitter ufficiale Juventus