Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali

La seconda partita della 14a giornata di Serie A vede la Juventus scendere in campo dopo la sentenza che gli ha visto tolto il 3-0 a tavolino sul Napoli. I bianconeri non devono farsi distrarre e devono fare attenzione alla Fiorentina alla ricerca di punti preziosi per risalire.

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All.Pirlo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All.Prandelli

Foto: Twitter Juventus