Juventus, problemi al ginocchio per Cuadrado: lavorerà a parte per almeno dieci giorni

Juan Cuadrado non è al meglio. L’esterno della Juventus – si legge sulla Gazzetta dello Sport -, è alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro e proprio per questo motivo lo staff medico bianconero ha previsto per lui un programma di lavoro specifico con l’obiettivo di farlo rientrare il 20 dicembre ed essere al top per la gara con la Cremonese del 4 gennaio.

Foto: Instagram Cuadrado