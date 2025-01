Juventus: escluse lesioni per Yildiz, affaticamento per McKennie

Dopo la vittoria contro il Milan, La Juventus è tornata al JTC per fare il punto della situazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Il club si è visto costretto a fare i conti con gli infortuni di Yildiz (sostituito per un problema all’adduttore) e McKennie. Per il numero 10 sono state escluse lesioni, e verrà rivalutato in vista dell’impegno di Champions contro il Club Brugge. Solo un affaticamento quindi, stesso esito anche per il centrocampista statunitense, nel suo caso al flessore.

Foto: Instagram Juventus