Juventus, escluse lesioni per Conceicao: sovraccarico al flessore della gamba destra

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Francisco Conceicao. Fermatosi per un problema al flessore nel riscaldamento della gara contro il Milan, in Supercoppa, oggi l’esterno bianconero si è sottoposto agli esami strumentali per conoscere l’entità del suo infortunio. I controlli hanno escluso lesioni, come riporta La Gazzetta dello Sport: solo un sovraccarico al flessore della gamba destra per Conceicao, che è però a rischio per il derby contro il Torino.

Foto: Instagram Juventus