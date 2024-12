Juventus, Elkann alla Continassa per mostrare vicinanza alla squadra. Luiz e McKennie verso la convocazione

Tante le novità dall’allenamento odierno della Juve alla Continassa. La squadra e lo staff hanno ricevuto la visita dell’azionista di maggioranza del club John Elkann che, a margine dell’allenamento, ha parlato con Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, per poi assistere alla seduta. Segnale importantissimo per una squadra che, in un momento così delicato, ha bisogno anche del supporto e della presenza anche delle figure dirigenziali. Altre novità confortanti giungono anche dal punto di vista della squadra. In vista della fondamentale sfida in Champions col Manchester City, Thiago Motta potrà quasi sicuramente puntare su Douglas Luiz e McKennie, che potranno con ogni probabilità prender parte alla gara e dare il loro apporto.

Foto: Sito Juve