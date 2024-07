Juventus, ecco la nuova maglia per la stagione 2024/2025

La Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo completo casalingo per la stagione sportiva 2024/2025. La maglia, attualmente presentata senza main sponsor, è brandizzata ‘Adidas’ e richiama la divisa tradizionale della Juve con le tipiche fasce verticali bianconere. Sulle spalle invece le linee nere sul tessuto bianco sono disposte orizzontalmente. Il club bianconero ha presentato così il nuovo kit da gara: “Celebrare le missioni lunari – il massimo simbolo dello spirito pionieristico: questo l’obiettivo della divisa Home 2024/25, che vuole raccontare la dedizione della Juventus a spingere i confini del possibile, la sua continua ricerca del progresso. Anche in questo caso Juventus vuole essere ispirazione per giocatori e tifosi a continuare a esplorare nuovi orizzonti e lo vuole fare proprio con la sua divisa.

Realizzata con precisione, la maglia ha un tessuto strutturato unico creato utilizzando un metodo di ingegneria 3D per costruire la maglia su tre livelli, in modo da creare sia un intrigo visivo che tattile quando lo si osserva da vicino, incorporando dettagli strutturati che replicano la superficie ondulata della luna.

Il design è completato da un girocollo bianco e nero stagionale e da espressioni bianche e nere delle tre strisce adidas, che corrono sulle spalle della maglia”.

Foto. twitter Juventus