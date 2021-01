Juventus: Dybala al J Medical, ma non promette bene

Non arrivano buone notizie per la Juventus in vista dei prossimi impegni. Uscito anzitempo per un infortunio, Paulo Dybala è arrivato zoppincando questa mattina per le visite mediche al J Medical, il centro medico bianconero, con un vistoso tutore al ginocchio sinistro. Maggiori informazioni sono attese nel pomeriggio, quando arriveranno i risultati degli accertamenti; ma vedendo l’arrivo il tecnico e i tifosi bianconeri non possono stare tranquilli.

Foto: sito ufficiale Juventus