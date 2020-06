Juventus, i dubbi di Sarri per la Coppa Italia: ancora fisioterapia per Higuain, riatletizzazione per Chiellini

Diverse incognite in casa Juventus per Maurizio Sarri in vista della gara di Coppa Italia contro il Milan. Gonzalo Higuain, che giovedì scorso si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra, ha fatto fisioterapia. Giorgio Chiellini, invece, sta svolgendo un lavoro di riatletizzazione per riprendere la migliore condizione. Lavoro personalizzato anche per il gallese Aaron Ramsey, colpito da qualche acciacco