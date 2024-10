Juventus, Douglas Luiz è al JMedical per sottoporsi agli esami

Lo juventino Douglas Luiz è appena arrivato al JMedical per sottoporsi ad esami strumentali per constatare l’entità dell’infortunio accusato ieri prima del calcio d’inizio contro lo Stoccarda. In mattinata gli esiti.

“Ha sentito un fastidio prima della partita. Speriamo che non sia niente di importante perché si è fermato subito a inizio riscaldamento. Da valutare se ci sarà per le prossime partite”, ha dichiarato Thiago Motta al termine del match.

Foto: Instagram Douglas Luiz