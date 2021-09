Juventus, De Sciglio non si allena. Problemi al flessore per il difensore

Allenamento in corso alla Continassa per la Juventus che sta preparando la sfida di domenica contro il Milan. Buone notizie dall’infermeria con Chiesa e Bernardeschi che sono ritornati in gruppo. Allegri però deve fare i conti con l’assenza di Mattia De Sciglio: il difensore non sta svolgendo la seduta con la squadra a causa di un fastidio al flessore. Per lui allenamento personalizzato in palestra.

Foto: Sito Juventus