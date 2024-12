Juventus, Danilo in dubbio per il Monza: problema alla caviglia. Sarà valutato domani mattina

Danilo è in dubbio per il Monza. Il difensore brasiliano ha rimediato una distorsione alla caviglia che sarà rivalutata domani mattina. Di seguito la nota del club bianconero: “Danilo, presente tra i convocati, non è partito con la squadra per la trasferta di Monza a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra che verrà valutata domani mattina per confermare o meno la sua disponibilità per la partita contro i brianzoli”.

Foto: Instagram Danilo