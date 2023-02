Cuadrado non è a disposizione di Allegri, l’esterno colombiano non sarà della sfida tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium. Il trentaquattrenne, ex viola, è out per via di una sindrome influenzale. A comunicarlo è stata la società: “Aggiornamento: A causa di una sindrome influenzale, Juan Cuadrado non sarà disponibile per la partita odierna”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus