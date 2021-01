Juventus, Cuadrado negativo al Covid raggiunge la squadra a Reggio Emilia

La Juventus recupera Juan Cuadrado. Il colombiano è risultato negativo al Covid e ha raggiunto i compagni per la Supercoppa in programma stasera. Se potrà già giocare, è presto per dirlo.

Questo il comunicato della Juventus: “Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.

Foto: Twitter Juventus