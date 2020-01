Juventus, Cristiano Ronaldo salta il match con l’Udinese: attacco di sinusite

Un’esclusione a sorpresa, annunciata pochi minuti prima di stilare le formazioni ufficiali. Cristiano Ronaldo non sarà neanche in panchina nel match di Coppa Italia contro l’Udinese. Il motivo? Come si legge in un tweet della Juventus, “Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera“.

Foto: Twitter personale

https://twitter.com/juventusfc/status/1217519861708087297