Juventus, controllo positivo in Austria per Chiesa: nessuna lesione al ginocchio

Sospiro di sollievo per Federico Chiesa e la Juventus. Il controllo programmato a cui si è sottoposto questa mattina l’esterno italiano ha dato un esito positivo. Dunque, il consulto con il professor Fink ha confermato che il numero 7 juventino non ha riportato nessuna lesione come già avevano evidenziato gli accertamenti fatti presso il JMedical.

Foto: Instagram Juventus