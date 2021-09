Juventus, controlli al J Medical per Kaio Jorge

Kaio Jorge, attaccante brasiliano della Juventus, questa mattina ha svolto degli accertamenti al J Medical. Il giocatore, fermo da alcune settimane a causa di un problema muscolare alla coscia, come ammesso da Allegri ieri in conferenza stampa, dovrebbe tornare a disposizione dopo la pausa per le Nazionali, quindi a inizio ottobre.

Foto: Twitter Juve