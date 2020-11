Juventus, con il Ferencvaros la prima sconfitta in una finale europea

La Juventus questa sera è attesa a Budapest nella sfida agli ungheresi del Ferencvaros, in un match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Nonostante sia la prima esperienza in Champions per i magiari, la sfida con la Juventus non è un inedito, anzi, c’è un precedente importante datato 1965.

Il 23 giugno del 1965 in palio c’era la Coppa delle Fiere: la finale si disputò in gara secca, a Torino, gli ungheresi si imposero per 1-0. Quella è stata la prima finale europea di sempre per la Juve, che iniziò in modo negativo il suo rapporto con le finali.

La Juve era nettamente favorita, ma in quella finale non giocava la sua stella il grande Omar Sivori. Mancava pure Sandro Salvadore, difensore centrale di prima fascia. L’allenatore era Heriberto Herrera.

Il Ferencvaros era un rivale da rispettare. Il calcio della grande Ungheria non era più quello fenomenale del decennio precedente, ma i magiari arrivarono in finale eliminando Roma, Manchester United e Athletic Bilbao e in squadra c’era Florian Albert, il capocannoniere dei Mondiali del 1962, poi Pallone d’Oro.

Finì 1-0 per i magiari, segnò al 76′ Maté Fenyvesi, stella di quella squadra e della nazionale ungherese ce faceva anche il veterinario.

Questo il video di quella finale

Foto: Wikipedia