Chiesa: “Sono tornato al 100%. Allegri? Non ho problemi con nessuno, e sulla penalizzazione dell’anno scorso…”

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Queste le sue parole:

Sulle sue condizioni fisiche: “Ora sto bene, anzi: sto benone. Il processo di recupero dall’infortunio è ormai alle acqua passata. Non voglio proprio più sentire la parola recupero: ora sono al meglio sia a livello fisico che mentale”.

Sui problemi sul nuovo ruolo: “Quella semmai è una percezione che arriva dall’esterno. Io penso soltanto a lavorare sodo per migliorare ogni giorno, con fiducia nei confronti della scelta del mister di avanzarmi. E credo di essere partito bene in questa stagione”.

Sulla nuova Juventus e sullo scetticismo sulla squadra: “Questa è un’idea che comprende l’intenzione di pressare alto l’avversario, così come quella di essere più propositivi possibile con la palla fra i piedi: tutto ciò che stiamo cercando già di fare, insomma. Anche se poi c’è partita e partita: bisogna trovare gli equilibri corretti e maturare come collettivo per capire i vari momenti, perché questo è quello che contraddistingue le grandi squadre. A Reggio Emilia contro il Sassuolo, per esempio, nel finale ci siamo disuniti troppo e l’abbiamo pagata cara. Purtroppo veniamo da due anni di fila senza trofei, questo ovviamente alla società non fa piacere e, probabilmente, influisce anche sulla percezione della squadra dall’esterno. Il nostro obiettivo è quello di entrare nella prossima Champions League, come già avevamo fatto lo scorso anno, quando il risultato ci è stato sottratto dopo che ce l’avevamo conquistato sul campo. Quando arriveremo a marzo capiremo dove potremo arrivare”