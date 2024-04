Juventus, Chiesa non si è allenato a causa di un’influenza. Ancora lavoro a parte per Milik

La Juventus si è allenata questa mattina, agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri, in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i bianconeri fronteggiare la Fiorentina. Alla seduta odierna non ha preso parte Federico Chiesa, rimasto fermo a causa di una lieve forma influenzale. Ancora lavoro a parte svolto dall’infortunato Arkadiusz Milik, che resta ancora in dubbio per la sfida contro i viola. Anche per domani è previsto un allenato mattutino per la Vecchia Signora.

Foto: Instagram Juventus