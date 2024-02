Juventus, Chiesa in gruppo. Differenziato per Vlahovic

La Juventus è scesa in campo nel pomeriggio per l’allenamento in vista del match di lunedì sera contro l’Udinese nel prossimo turno di Serie A. Buone e cattive notizie per Massimiliano Allegri dall’attacco. Federico Chiesa è infatti tornato a lavorare con la squadra, mentre Dusan Vlahovic ha proseguito il lavoro differenziato dopo i problemi accusati dopo la sfida contro l’Inter.

foto: instagram Juventus