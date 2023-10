Chiesa: “Il Milan gioca la Champions solo perchè a noi è stata tolta. Premier? In estate ho sentito solo Giuntoli”

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ecco la seconda parte delle sue dichiarazioni:

Sul contraccolpo psicologico post penalizzazione: “Non c’è stato. Anzi, al contrario, è emersa una grande voglia di rivalsa. A volte si è rivelato difficile anche riuscire ad esprimerla. Come accaduto ad Empoli quando siamo stati informati della penalizzazione a pochi minuti dall’ingresso in campo. Il mantra era diventato quello di provare a combattere contro tutto e tutti: gli avversari, ma anche tutti i fattori esterni”.

Sulla figura di leader nello spogliatoio: “Intanto abbiamo capitan Danilo, che è il più saggio di tutti. E poi elementi d’esperienza come Szczesny o come Rabiot, che dà tanti consigli tra le mura dello spogliatoio. Loro due sono quelli che parlano di più e che comunicano con tutto il gruppo. Certo, io sono al quarto anno a Torino e, assieme a compagni come Vlahovic e come Milik, che viene molto ascoltato, cerchiamo di dire la nostra e di fare più possibile gruppo. Io e Dusan eravamo grandi amici già a Firenze, fin da quando lui era ancora in Primavera, per cui è stato molto bello ritrovarlo in bianconero. E insieme, lì davanti, siamo anche partiti piuttosto bene”.