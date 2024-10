Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali

Juventus-Cagliari è la sfida che apre questa domenica di Serie A. I bianconeri, reduci da una grande vittoria in Champions, puntano a riconfermarsi anche in campionato per inseguire il primo posto in classifica, il Cagliari invece necessita dei tre punti per divincolarsi dalla zona retrocessione. Torna dal ‘1 Mbangula per la Vecchia Signora, nei sardi spazio alla coppia d’attacco Viola-Piccoli. Qui di seguito gli undici titolari di Thiago Motta e Davide Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Obert, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Zappa, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli. All. Nicola

Foto: Instagram Juventus