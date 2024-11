Juventus, Cabal come Bremer: c’entra il crociato

Un altro infortunio al ginocchio per la difesa della Juventus, che perde il colombiano Juan Cabal dopo Bremer. E anche le prime sensazioni vanno verso lo stesso responso avuto per il difensore brasiliano: lesione del crociato. Cabal si è fermato durante l’allenamento con la sua nazionale in vista delle partite contro l’Uruguay e l’Ecuador valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Cabal ritornerà a Torino nei prossimi giorni e gli staff medici della Colombia e della Juventus si sono già confrontati.

Confermato: roba molto seria per #Cabal e c’entra il crociato come per #Bremer. Verranno fatti nuovi accertamenti per avere ulteriori conferme https://t.co/8Pwdb2JEmb — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 12, 2024

Foto: Instagram Juventus