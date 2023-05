Juventus, buone notizie per Allegri: Vlahovic torna in gruppo

Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi con il gruppo, nella giornata odierna Massimiliano Allegri ha rivisto l’attaccante serbo allenarsi con i compagni dopo i problemi fisici degli ultimi giorni. In vista della partita col Milan, per il numero nove sarà fondamentale il provino che sosterrà domani mattina per capire meglio se potrà essere convocato o meno.

Foto: Instagram Juventus