Juventus, buone notizie per Allegri: Rabiot si è allenato in gruppo

Buone notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus: oggi Adrien Rabiot ha lavorato in gruppo. Il centrocampista francese è tornato a lavorare a pieno regime con il gruppo bianconero: pochi dubbi, a questo punto, sulla convocazione in vista della prossima di campionato contro il Frosinone, in programma allo stadio Stirpe sabato 23 dicembre alle 12,30.

Foto: Instagram Juventus