Juventus, buone notizie in vista del Verona: Vlahovic si è allenato in gruppo

Continua la preparazione della Juventus verso la prossima gara di campionato contro il Verona. E dalla Continassa arriva una buona notizia per Massimiliano Allegri: Dusan Vlahovic ha completamente smaltito l’infortunio che l’ha costretto al forfait contro l’Udinese e oggi si è allenato in gruppo. Dunque, Allegri recupererà il suo numero 9 in vista dell’impegno di sabato al Bentegodi.

Foto: Instagram Juventus