Juventus, brutto infortunio per De Sciglio: lesione del legamento crociato anteriore. Il report

Mattia De Sciglio è uscito in lacrime nel primo tempo della sfida tra Juventus e Lecce. Un infortunio che non lasciava presagire niente di buono e, infatti, al termine della partita è arrivata la tegola per Massimiliano Allegri: il terzino ha rimediato una lesione del legamento anteriore. Di seguito il report pubblicato dal club bianconero: “Mattia De Sciglio a seguito dell’odierno infortunio al ginocchio destro è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore; nei prossimi giorni sarà’ pertanto necessario un intervento chirurgico”.

Foto: Twitter De Sciglio