Juventus, Bonucci fuori rosa. La fascia da capitano passa a Danilo

Leonardo Bonucci è fuori rosa. Stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lunedì il difensore italiano si presenterà alla Continassa ma non si allenerà con la Juventus, non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti e non indosserà la maglia bianconera nel suo ultimo anno di contratto con la Juve. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi: secca e diretta, in un incontro in presenza che è avvenuto nel tardo pomeriggio. Il capitano è fuori dal progetto del club per scelta tecnica. La fascia di capitano passerà subito a Danilo.

Foto: Instagram Juventus