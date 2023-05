Leonardo Bonucci è sceso in campo dal 1′ contro il Siviglia e colleziona la partita numero 500 con la maglia della Juventus. Il difensore italiano è così il sesto giocatore di sempre per presenze in maglia bianconera. Il prossimo obiettivo per Bonucci è superare quota 528 dove è fermo Giuseppe Furino.

Foto: Instagram Juventus