Juventus, Bentancur ha recuperato dal problema al ginocchio e volerà con l’Uruguay in Bolivia

Dopo il colpo al ginocchio rimediato nella partita di venerdì notte contro l’Argentina, il centrocampista bianconero Bentancur si è allenato regolarmente con il gruppo e farà parte della trasferta del suo Uruguay in Bolivia. Buone notizie quindi per la Juventus in vista della ripresa del campionato.

FOTO: Instagram Bentancur