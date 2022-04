Juventus avanti all’intervallo: decide Bernardeschi

È un gol di Bernardeschi a permettere alla Juventus di andare al riposo in vantaggio nel match contro la Fiorentina, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Pregevole conclusione dell’ex di turno, che ha approfittato di una goffa uscita di Dragowski e del successivo impreciso rinvio da parte della retroguardia Viola, con la conseguente possibilità, per il classe ’94, di trovare la traiettoria che vale l’1-0. La squadra di Italiano si è resa pericolosa con Cabral, ma nella ripresa servirà più qualità nelle giocate, una migliore gestione delle distanze e un ulteriore innalzamento del livello di intensità.

Foto: Twitter Bernardeschi