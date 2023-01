Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

Il posticipo domenicale della Serie A si disputerà alle 20:45 all’Allianz Stadium. Juventus contro Atalanta, Allegri contro Gasperini nella partita valida per la 19ᵃ giornata. I bianconeri scendono per la prima volta in campo dopo la dura penalizzazione di 15 punti in classifica. Le scelte dei due tecnici:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All: Allegri.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Lookman, Boga; Hojlund. All: Gasperini.

Foto: Instagram ufficiale Allegri