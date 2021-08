Alle 20.30 allo Juventus Stadium in campo Juve e Atalanta per le prove generali in vista del campionato.

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS 4-3-3: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Bentancur; Chiesa, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

ATALANTA 3-4-2-1: Musso; Palomino, Djimsiti, Demiral; Maehle, Freuler, Pasalic, Gosens; Ilicic, Pessina; Muriel. All. Gasperini.

Foto: Twitter Juventus