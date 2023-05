Juventus, Arthur torna in bianconero. Il saluto social ai Reds

Stagione da chiudere per pensare al futuro quella della Juventus. Dopo la conclusione delle vicende giudiziarie, la volontà dei bianconeri è quella di concentrarsi sulla programmazione per migliorare nel prossimo futuro. Mercato ancora in stand by ma, il termine di alcuni prestiti riporterà alla Continassa più di un volto noto. È il caso di Arthur: il centrocampista brasiliano era in prestito al Liverpool, la sua esperienza in Inghilterra non è stata delle migliori e il club ha deciso di non riscattarne il cartellino. L’ex Barça ha postato il suo saluto agli inglesi: “Vorrei ringraziare tutti (allenatori, giocatori e staff) per tutto il loro supporto durante la stagione. Sarò eternamente grato al club, i tifosi sono tra i più incredibili in tutto il mondo e l’emozione di una partita ad Anfield è davvero impressionante. Ringrazio l’intera comunità di Liverpool per aver accolto la mia famiglia in questi mesi, avrò sempre bei ricordi dei giorni vissuti qui”.

Foto: Twitter Liverpool