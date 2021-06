Juventus, approvato l’aumento di capitale da 400 milioni

È arrivata l’ufficialità tramite il sito ufficiale della Juventus, dell’assegnazione a Maurizio Arrivabene l’incarico di responsabile dell’Area Football della Juventus. Ruolo affidatogli durante l’ultimo CdA del club bianconero, durante la quale, è stato anche approvato un aumento di capitale di 400 milioni di euro per supportare il piano dello sviluppo societario con le relative perdite dovute all’impatto della pandemia da Covid-19 sui tre esercizi 2019/22 stimati a 320 milioni di euro. Una nuova era ha inizio per la squadra del capoluogo piemontese: domani, giovedì 1° luglio alle 14.30, difatti, il presidente Andrea Agnelli terrà una conferenza stampa col vicepresidente, Pavel Nedved, per presentare Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, quest’ultimo confermato nel ruolo di Football Director.

Questa la nota del club:

“Il CdA esamina gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019/22, stimabili ad oggi in euro 320 milioni complessivi quali effetti economici negativi diretti ed indiretti.