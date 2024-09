Juventus, approvato il bilancio 2023/2024. Il comunicato

La Juventus, a qualche giorno di distanza dall’Inter, ha approvato il bilancio per la stagione 2023/2024. Registrate perdite per quasi 200 milioni di euro, molte di queste (come specificato dalla stessa società) derivanti da fattori straordinari, uno tra tutti la mancata partecipazione alle competizioni europee. Bene invece le operazioni effettuate nell’ultima sessione di mercato, funzionali al taglio dei costi rosa. Qui di seguito il comunicato ufficiale della Juve.

“Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, che evidenzia una perdita di € 199,2 milioni (€ 123,7 milioni al 30 giugno 2023), significativamente influenzata dalla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni UEFA, nonché da taluni oneri non ricorrenti

– Nella stagione 2024/2025 Juventus parteciperà a cinque competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup), con un positivo impatto sui ricavi

– Significativa riduzione dell’indebitamento finanziario netto grazie al completamento dell’aumento di capitale e agli incassi derivanti dalle cessioni pro-soluto di crediti verso società calcistiche estere, che hanno più che compensato i mancati proventi relativi alla mancata partecipazione alle competizioni UEFA.

– Confermati gli obiettivi economici e finanziari del Piano Strategico 2024/2025-2026/2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione a ottobre 2023. Nel presupposto di performance sportive coerenti con quelle previste nel Piano e in assenza di eventi non ricorrenti: o attesi nell’esercizio 2024/2025 risultato e cash-flow operativi nel range del break-even, sia per la normalizzazione dei ricavi (anche grazie al ritorno alla partecipazione alla UEFA Champions League) che per il crescente impatto positivo derivante dalle azioni di razionalizzazione dei costi o previsto un progressivo miglioramento dell’andamento economico e finanziario nell’arco del periodo del Piano stesso, con raggiungimento di risultato netto e cash-flow positivi nell’esercizio 2026/2027

– Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti un piano di incentivazione variabile di lungo periodo (LTI), connesso a obiettivi economico-finanziari, ESG e di rendimento del titolo Juventus e la correlata proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie

– Aggiornamento delle situazioni economico-patrimoniali consolidate pro-forma della Società per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2024 e 2023 per riflettere i residui effetti economico-patrimoniali e finanziari della Delibera Consob n. 22858 del 25 ottobre 2023 ex art. 154-ter, comma 7, del TUF

– L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, si terrà il 7 novembre 2024, presso l’Allianz Stadium

Da sottolineare, inoltre, come il monte ingaggi al 30 giugno del 2024 sia diminuito del 15,1% rispetto al 30 giogno 2023, passando così da 323,6 milioni di euro netti a 274,6 milioni di euro netti.”

Foto: sito Juventus