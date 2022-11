Juventus, ancora personalizzato per Vlahovic. Tornano in gruppo Kean e Paredes

Buone notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. Nel gruppo guidato dal tecnico toscano si sono rivisti Moise Kean e Leandro Paredes. Ancora personalizzato, invece, per Weston McKennie e e Dusan Vlahovic. Di seguito il report ufficiale dei bianconeri: “La Juventus si è allenata questa mattina al Training Center, con focus sulla sfida del Bentegodi di giovedì. Il gruppo si è focalizzato, a -2 dalla gara, sulla tattica, concentrando anche l’attenzione su esercitazioni tecniche per la costruzione di gioco sotto pressione, per concludere con la consueta partitella. Paredes e Kean si sono allenati con in gruppo, mentre McKennie e Vlahovic hanno svolto lavoro personalizzato”.

