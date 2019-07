Juventus, anche Higuain e Cancelo al JMedical

Cominciata ufficialmente stamane al JMedical di Torino la nuova stagione della Juventus. Visite mediche di rito prima della partenza per la tournee asiatica che inizierà il prossimo 19 luglio. Presenti al raduno anche due dei principali uomini mercato in uscita dalla Vecchia Signora, Joao Cancelo e Gonzalo Higuain, al quale i tifosi presenti hanno chiesto di restare in maglia bianconera anche per la prossima stagione. In attesa che la Juve sblocchi il colpo De Ligt prima della partenza in direzione Asia.