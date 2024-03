Juventus, Allegri recupera Kostic. Alex Sandro e Alcaraz si sono allenati parzialmente in gruppo

La Juventus è tornata subito al lavoro dopo la gara persa a Roma contro la Lazio. Nel corso dell’allenamento mattutino, per preparare la semifinale d’andata di Coppa Italia, da giocare ancora con i biancocelesti, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha recuperato Filip Kostic: l’esterno serbo, guarito dall’influenza, sta bene e sarà disponibile per la gara di martedì. Alex Sandro e Alcaraz, invece, hanno lavorato parzialmente in gruppo. Ancora fermo ai box Arkadiusz Milik.

Foto: Instagram Juventus