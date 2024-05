Juventus, Allegri perde Alex Sandro per un affaticamento. Lavoro a parte per Yildiz

La Juventus ha svolto questa mattina una seduta d’allenamento per preparare al meglio il match da giocare domenica, sul campo della Roma. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha perso, per il momento, Alex Sandro, visitato dallo staff medico per via di un affaticamento al soleo. Lavoro personalizzato per Kenan Yildiz, sul quale, però, filtra ottimismo sul riaverlo a disposizione per la gara con i giallorossi.

Foto: Instagram Alex Sandro