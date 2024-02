Juventus, Alcaraz è arrivato in città

Inizia l’avventura di Carlos Alcaraz in Italia! Il nuovo centrocampista della Juventus è arrivato in questi minuti all’aeroporto di Torino Caselle, dando così il via alla sua avventura con la maglia della Juventus. Il centrocampista classe 2002 arriva dal Southampton a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi,

Foto: Instagram Alcaraz