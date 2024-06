Juventus, accordo per la cessione di Kaio Jorge al Cruzeiro. Il comunicato

Accordo tra la Juventus e il Cruzeiro per il trasferimento a titolo definitivo in Brasile di Kaio Jorge. Di seguito la nota diramata dal club brasiliano. “Il Cruzeiro comunica di aver raggiunto un accordo verbale per la cessione a titolo definitivo di Kaio Jorge, insieme a Juventus e allo staff dell’atleta.

L’attaccante è atteso a Belo Horizonte entro questa settimana. Se tutte le condizioni della trattativa verranno mantenute e l’atleta supererà le visite mediche, Kaio Jorge vestirà la maglia del Cruzeiro per le prossime cinque stagioni”.

Foto Twitter Juve