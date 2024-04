Juventus, 25% di possesso palla contro la Fiorentina: è record negativo dell’Allegri-bis

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio in Coppa Italia, la Juventus è tornata a sorridere anche in campionato battendo la Fiorentina per 1-0 grazie alla rete di Gatti. Ma per Allegri arriva un record negativo. Il 25% di possesso palla di ieri sera allo Stadium è il record negativo del triennio dell’allenatore toscano sulla panchina bianconera. Battuto il 28% di Juventus-Chelsea (sempre 1-0) del 29 settembre 2021.

Foto: Twitter Juventus