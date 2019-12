La Juve vola col tridente: 3-1 all’Udinese, Sarri torna in vetta. Pari Milan, Atalanta ko a Bologna

Sono terminate le tre gare pomeridiane valide per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Vince la Juve: la squadra di Sarri, in campo dal primo minuto con il tridente pesante Dybala-Higuain-CR7, batte 3-1 l’Udinese e vola momentaneamente in vetta alla classifica (in attesa dell’Inter, impegnata stasera a Firenze). All’Allianz Stadium decidono una doppietta di Ronaldo e il sigillo di Bonucci; di Pussetto la rete della bandiera ospite. Frena il Milan, che impatta 0-0 a San Siro contro il Sassuolo nonostante le tante occasioni avute dai rossoneri (gol annullato a Hernandez, doppio legno di Leao nel finale). Cade l’Atalanta: il Bologna di Mihajlovic vince 2-1 al Dall’Ara grazie alle reti di Palacio e Poli. Di seguito il quadro completo.

Sabato 14 dicembre

15:00 Brescia-Lecce 3-0 (Chancellor, Torregrossa e Spalek)

18:30 Napoli-Parma 1-2 (Milik – Kulusevski, Gervinho)

20:45 Genoa-Sampdoria 0-1 (Gabbiadini)

Domenica 15 dicembre

12:30 Verona-Torino 3-3 (Pazzini, Verre, Stepinski – Ansaldi 2, Berenguer)

15:00 Bologna-Atalanta 2-1 (Palacio, Poli – Malinovskyi)

15:00 Juventus-Udinese 3-1 (Ronaldo 2, Bonucci – Pussetto)

15:00 Milan-Sassuolo 0-0

18:00 Roma-Spal

20:45 Fiorentina-Inter

Lunedì 16 dicembre

20:45 Cagliari-Lazio

CLASSIFICA: Juve 39; Inter 38; Lazio 33; Cagliari, Roma 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna 19; Fiorentina, Sassuolo* 16; Lecce, Udinese, Sampdoria 15; Brescia* 13; Genoa 11; Spal 9.

*una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Juventus