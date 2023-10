Juve, Vlahovic torna ad allenarsi in gruppo. Ancora a parte Chiesa

La Juventus ha terminato l’allenamento pomeridiano e per Massimiliano Allegri ci sono buone notizie: Dusan Vlahovic ha lavorato in gruppo dopo che il serbo aveva saltato la convocazione in Nazionale. Mentre Federico Chiesa ha svolto una sessione differenziata.

Foto: Instagram Juve