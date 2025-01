Juve: Vlahovic recuperato per il Milan, in dubbio Conceicao

Buone notizie per la Juventus in vista della sfida contro il Milan in programma sabato 22 gennaio alle ore 18, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. All’allenamento di oggi, oltre al nuovo innesto Alberto Costa, si è rivisto in campo anche l’attaccante Dusan Vlahovic, che con ogni probabilità sarà quindi presente nella sfida contro il Milan. In dubbio invece la presenza di Francisco Conceicao, alle prese con un infortunio muscolare.

Foto: Instagram Juventus